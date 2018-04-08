Израиль арестовал 28 разыскиваемых палестинцев на Западном берегу Иордана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что прошлой ночью в ходе проведения рейдов на Западном берегу Иордана израильские силовики задержали 28 палестинцев, которые числились в розыске.

В сообщении пресс-службы говорится, что подразделения израильской армии, которые занимаются контрразведкой (ШАБАК), ночью с 7 на 8 апреля нашли и арестовали 28 разыскиваемых палестинцев. Задержанных подозревают в участии в террористической деятельности, их обвиняют в массовом терроре и актах насилия в отношении гражданского населения, а также военных.

Израильские военные сообщили, что арестованные уже находятся на допросе.