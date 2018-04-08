Как перестать стареть: Dior представил новую линейку уникальных средств

В Киеве прошла презентация линейки Capture youth от бренда Dior. Она состоялась в рамках Beauty School TSUM Kiev и предполагала представление всех новинок бренда.

В линейке Capture youth — многофункциональные средства, решающие ряд проблем. Это прежде всего крем для лица, а также пять сывороток, и все они могут создать уникальную личную программу по уходу за кожей.

Антиоксидантный крем Capture youth позволяет замедлить процесс старения, восстанавливает защитные функции клеток. З это отвечает активное вещество, полученное из экстракта Ириса, — оно работает, как «тренер» для клеток организма. Благодаря особому составу крем имеет ультратонкую текстуру, которая не оставляет жирности. Средство можно наносить не только на лицо, но и на зону декольте, шею и под глаза. Результат будет заметен после 4 недель использования.

Также линейка предлагает 5 сывороток:

Для восстановления тусклой и усталой кожи — сыворотка Glow booster с витамином С, которая поможет восстановить сияние и природный блеск;Для выравнивания текстуры кожи и устранения жирного блеска — сыворотка matte maximize, которая предлагает контроль жирного блеска за счет уникальных компонентов (среди них молочная кислота, полученная из сахарного тростника, розовая глина и глюконат цинка);Для подтяжки обвишей кожи, лишенной выраженного контура — сыворотка Lift sculptor, которая содержит полифенолы, делающие кожу упругой и эластичной;Для увлажнения, восстановления водного баланса кожи — сыворотка Plump filler, содержащая гиалуроновую кислоту и экстракт Ириса.Для борьбы с покраснениями, аллергическими реакциями, «бьющими» по чувствительной коже, — сыворотка Redness Soother с пептидами хлопка, которые успокаивают ткани и защищают их от негативных внешних факторов.

Чтобы получить эффект, следует добавить две капли сыворотки в крем. Продукты отлично сочетаются между собой, но при этом сыворотки Dior можно наносить в паре с любым питательным кремом.

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