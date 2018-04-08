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Канадская компания предложила для снятия стресса «яйца для размышления»


Добавлено: 08 апр 2018 в 17:21, Категория: Украина
Канадская компания предложила для снятия стресса «яйца для размышления»

Канадская компания Orijin Design собрала более 100 000 долларов на производстве яиц для медитации.

Новинка называется «яйца для размышлений» (The Thinking Egg) и на данный момент изготовлены пробные образцы из различных природных материалов: дерева, металла и камня. Каждый из них символизирует свое назначение: каменный — для успокоения, металлическое — для восстановления, деревянное — для концентрации. Изобретатели планируют изготовить яйца из лавового камня.

Аксессуар для медитации помещается в карман: его диаметр составляет 17 миллиметров, высота — около 23 Одно яйцо стоит 13 долларов.

Создатели говорят, яйца можно перекатывать в пальцах, катать по столу и мять их в кулаке. Яйцо для размышлений предназначено для тех, кто «хочет остановиться, вдуматься в происходящее и не терять самого себя в повседневной рутине».


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Добавлено: 08 апр 2018 в 17:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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