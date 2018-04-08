Канадская компания Orijin Design собрала более 100 000 долларов на производстве яиц для медитации.

Новинка называется «яйца для размышлений» (The Thinking Egg) и на данный момент изготовлены пробные образцы из различных природных материалов: дерева, металла и камня. Каждый из них символизирует свое назначение: каменный — для успокоения, металлическое — для восстановления, деревянное — для концентрации. Изобретатели планируют изготовить яйца из лавового камня.

Аксессуар для медитации помещается в карман: его диаметр составляет 17 миллиметров, высота — около 23 Одно яйцо стоит 13 долларов.

Создатели говорят, яйца можно перекатывать в пальцах, катать по столу и мять их в кулаке. Яйцо для размышлений предназначено для тех, кто «хочет остановиться, вдуматься в происходящее и не терять самого себя в повседневной рутине».

Embedded video for Канадская компания предложила для снятия стресса «яйца для размышления»

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