Канадские биологи решили «загадку» курицы и яйца

Канадские биологи раскрыли одну из главных загадок куриных яиц. Так, они выяснили, как цыпленку удается выйти наружу из яйца, способного выдержать тройную массу тела несушки.

Биолог из университета Макгилла Марк Макки отметил: «Мы обнаружили, что скорлупа яйца состоит из трех слоев наноструктур, имеющих разную прочность, эластичность и прочие механические свойства. Что интересно, эти структуры меняются по мере роста зародыша, и к тому времени, когда цыпленок вылупляется из яйца, они ослабевают, что помогает ему разбить скорлупу».

Ученые использовали ускоритель частиц для того, чтобы нарезать скорлупу куриного яйца на тонкие слои и изучить их при помощи электронного микроскопа. Это помогло им впервые взглянуть на то, как устроена скорлупа «изнутри» и понять, как птенцам удается разбить ее.

Выяснилось, что она представляет собой крайне высокотехнологичный материал, сочетающий в себе нано- и биотехнологии. Стало ясно, что скорлупа состоит из трех слоев нанокристаллов карбоната кальция, каждый из которых играет свою собственную роль в защите будущего птенца от внешней среды.