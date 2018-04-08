Киев обвинил дипломатов РФ в попытке нелегально вывезти экипаж «Норда»

Пресс-служба Госпогранслужбы Украины обнародовала заявление, в котором утверждается, что российские дипломаты предприняли попытку незаконно вывезти с Украины членов экипажа задержанного российского сейнера «Норд».

В заявлении говорится, что около 21:00 7 апреля в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыли два автомобиля «Фольксваген» с дипломатическими номерами РФ; во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ: «Сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки установлено, что собственниками документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы».

Авторы заявления утверждают: «Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета».

В соответствии с законодательством Украины за попытку нарушения государственной границы в отношении лиц составлены административные протоколы, говорится в заявлении. Российских моряков с территории Украины так и не выпустили.