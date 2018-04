При аварии с участием автобуса хоккеистов команды Humboldt Broncos погибли 15 человек, сообщил канал CTV.

Дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с Тисдейлом (Канада). Грузовик фактически протаранил автобус, в котором ехали 29 человек. 14 из них погибли на месте. Еще 14 пострадавших доставили в больницу. Врачи не смогли спасти жизнь одного из них.

Канадцы за один день собрали около двух миллионов долларов, чтобы помочь близким погибших и пострадавших хоккеистов.

Трагедия произошла в пятницу, 6 апреля, в настоящий момент идет расследование обстоятельств происшествия.

Thoughts and prayers to the @HumboldtBroncos players, families, and everyone involved back home in Sask. The hockey community is with you. #prayforhumboldt pic.twitter.com/r24NeRVAtz

— Brayden Schenn (@Bschenn_10) 7 апреля 2018 г.