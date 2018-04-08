Кто родился 8 апреля

Глеб Яковлевич Хор (55 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Работал на шахтах «Северная», «Воркутауголь», «Джебарики-Хая», «Якутуголь» и «Распадская». Был директором по страхованию, заместителем генерального директора страхового акционерного общества «Геополис». Избирался депутатом Государственной Думы IV, Vи VI созывов.

Дмитрий Александрович Шатохин (38 лет), член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Возглавлял Молодежный парламент Республики Коми. Работал в Аппарате Государственного Совета республики. Занимал посты заместителя главы администрации г. Сыктывкар, руководителя администрации Усть-Куломского района Коми. Избирался депутатом регионального парламента. С сентября 2016 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Коми.

А ещё в этот день родились:

Евгений Степанович Савченко (68 лет), губернатор Белгородской области. Был назначен главой региона в 1993 году и в настоящий момент является лидером среди дольше всех занимающих пост главы российского региона. Пять раз (в 1995, 1999, 2003, 2012 и 2017 году) Евгений Савченко побеждал на выборах губернатора области, а в 2007 году Белгородская областная дума утвердила его в должности главы региона по представлению президента РФ Владимира Путина. В 1996-2001 годах являлся членом Совета Федерации от Белгородской области, возглавлял комитет по аграрной политике.

Александр Васильевич Бердников (65 лет), глава, председатель правительства Ре­спублики Алтай. Около 30 лет проработал в органах внутренних дел, пройдя путь от милиционера отдела внутренних дел Горно-Алтайского городского исполнительного комитет до министра внутренних дел Республики Алтай. Был главным федеральным инспектором в Республике Алтай и Алтайском крае территориального управления аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. В декабре 2005 года Госсобрание Республики Алтай наделило Александра Бердникова полномочиями главы республики по представлению Президента РФ.

Андрей Пленкович (48 лет), премьер-министр Республики Хорватия. Работал в МИД Хорватии. Избирался депутатом парламента республики и Европарламента. 10 октября 2016 года был назначен премьер-министром страны.

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