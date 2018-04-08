Конфликты достигли своего максимума... Может это уже конец. Сложно жить, когда каждый день тебе выносят мозг и придираются из-за всего. Слишком много негатива последнее время. Как вы считаете, нужно ли друг от друга отдыхать? Ведь все началось из-за того, что я собрался с другом Ромой несколько дней отдохнуть и сменить обстановку. Я с Майей год вместе каждый день 24/7 и я считаю отдых в мужской компании это нормально.
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Новости » Шоу-бизнес » Леша Купин рассказал о сложностях в отношениях с Майей Донцовой
Леша Купин рассказал о сложностях в отношениях с Майей Донцовой
Добавлено: 08 апр 2018 в 07:14, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 08 апр 2018 в 07:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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