Леша Купин рассказал о сложностях в отношениях с Майей Донцовой

Конфликты достигли своего максимума... Может это уже конец. Сложно жить, когда каждый день тебе выносят мозг и придираются из-за всего. Слишком много негатива последнее время. Как вы считаете, нужно ли друг от друга отдыхать? Ведь все началось из-за того, что я собрался с другом Ромой несколько дней отдохнуть и сменить обстановку. Я с Майей год вместе каждый день 24/7 и я считаю отдых в мужской компании это нормально.