"Локомотив" обыграл "Ростов" в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Футболисты московского "Локомотива" на своем поле одержали победу над "Ростовом" в матче 25-го тура молодежного первенства России

Воскресная игра в Москве завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1. Голы в составе "красно-зеленых" забили Тимур Сулейманов (21-я минута) и Амир Натхо (32). У "Ростова" отличился Дмитрий Соловьев (29).

"Локомотив" продлил беспроигрышную серию, которая теперь насчитывает десять матчей.

Матч основных составов состоится позднее в воскресенье в Москве. Начало встречи в 16:30.