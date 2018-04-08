Лондону следовало бы бесплатно выдать визу Виктории Скрипаль — Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британской стороне следовало бы бесплатно выдать визу для племянницы отравленного 4 марта в Солсбери Сергея Скрипаля. Лондон должен был учитывать свои заявления о том, что после отравления он и его дочь находились в критическом состоянии.

Такое мнение представитель дипведомства высказала в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По словам Захаровой, Виктория Скрипаль «заплатила свои кровные деньги» за то, чтобы ей оформили визу, но на взгляд спикера дипведомства, визу ей вообще должны были дать бесплатно, «исходя из того, что Лондон уже месяц рассказывает, что Скрипали практически при смерти».

Захарова также отметила, что Скрипаль так и не получила официальный ответ от властей Великобритании — такой, чтобы было понятно, отказ это или ей неправильно оформлена виза.

В минувшую пятницу Великобритания отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, намеревавшейся навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру. Позднее она публично обратилась к британскому премьер-министру Терезе Мэй с просьбой пересмотреть это решение.

Двойной шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери. Медики обнаружили у них признаки отравления нервно-паралитическим веществом. Вскоре власти Великобритании обвинили в причастности к атаке на них Россию. Москва категорически отрицает свою причастность к этому инциденту.