Ложь и провокация: Госдума ответила на заявления о химатаке в Сирии

Первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин прокомментировал информацию о мнимом применении химоружия правительственными войсками Сирии в городе Дума, сообщает РИА Новости.

Вяткин считает, что сам факт истории с обвинением САА в применении химического оружия является провокацией. Политик заявил, что все заявления об использовании химоружия ложные и добавил, что подобное происходит не первый раз. Он рассказал, что очередная провокация лишена подтверждений и аргументации. Обвинительные заявления пестрят сфабрикованными сведениями, например, наспех смонтированными роликами и фейковыми снимками. Версию о том, что химическое оружие действительно применили можно рассматривать исключительно с позиции, что химатаку совершили боевики.

Вяткин напомнил, что во время зачистки некоторых районов Сирии, российские военные и правительственные войска Сирии находили химические лаборатории, которые располагались на подконтрольных боевикам территориях. Парламентарий подчеркнул, еще тогда было понятно, что готовятся очередные провокации.

Накануне РФ опровергла сообщения о применении химоружия войсками САА.