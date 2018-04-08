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Лучший снайпер плей-офф КХЛ Григоренко: голы в 6-й игре со СКА – пока главные в жизни


Добавлено: 08 апр 2018 в 21:28, Категория: Спорт
Лучший снайпер плей-офф КХЛ Григоренко: голы в 6-й игре со СКА – пока главные в жизни
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард московского ЦСКА Михаил Григоренко заявил, что считает голы в шестом матче серии плей-офф КХЛ против СКА главными в своей карьере на данный момент.

ЦСКА в воскресенье в Москве со счетом 3:2 обыграл СКА в шестом матче финала Западной конференции. Григоренко перевел игру в овертайм на 57-й минуте, а на 70-й минуте забросил победную шайбу. Григоренко с 9 голами возглавляет список лучших снайперов плей-офф. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет против казанского "Ак Барса".

"Очень рады, что победили такого серьезного соперника. Бились обе команды, но мы больше хотели победить. Сами видели, как мы старались, как под броски ложились, блокировали. Стараюсь не думать про то, что много забиваю. Просто залетают шайбы, много бросать стараюсь, и партнеры помогают. Да, эти голы в шестой игре со СКА - пока самые важные в моей карьере", - сказал Григоренко журналистам.

"У нас сплоченная команда, когда нет кого-то в составе, все пытаются сыграть еще лучше, за себя и того парня. У нас происходит такое в команде, что все подбадривают, все помогают друг другу. Вот сегодня Ларс Юханссон вышел в начале матча вместо Ильи Сорокина и помог нам. У нас два сильных вратаря, Сорокин нас весь плей-офф тащил", - отметил Григоренко.


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Добавлено: 08 апр 2018 в 21:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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