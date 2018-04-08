Медики назвали продукты, помогающие быстро уснуть

Медики заявили, что около 10% взрослых людей страдают от бессонницы и нарушений сна.

По их словам, существует ряд продуктов, которые по своим свойствам альтернативны снотворным препаратам:

— ромашковый чай;

— черный чай с щепоткой корицы;

— имбирный напиток с медом, мятой и лимоном;

— цитрусовые фрукты;

— бананы;

— куриные яйца;

— миндаль;

— жирная рыба;

— теплое молоко;

— вишни;

— любая капуста.

Каждый из этих продуктов содержит вещества, способствующие увеличить производство мелатонина — гормона сна, который регулирует суточные ритмы.

Врачи могут порекомендовать принимать мелатонин в таблетках, но в таком случае человек рискует навредить своему здоровью, принимая лекарственные препараты в течение длительного времени.