Медики назвали продукты, помогающие быстро уснуть

Медики заявили, что около 10% взрослых людей страдают от бессонницы и нарушений сна.
По их словам, существует ряд продуктов, которые по своим свойствам альтернативны снотворным препаратам:
— ромашковый чай;
— черный чай с щепоткой корицы;
— имбирный напиток с медом, мятой и лимоном;
— цитрусовые фрукты;
— бананы;
— куриные яйца;
— миндаль;
— жирная рыба;
— теплое молоко;
— вишни;
— любая капуста.
Каждый из этих продуктов содержит вещества, способствующие увеличить производство мелатонина — гормона сна, который регулирует суточные ритмы.
Врачи могут порекомендовать принимать мелатонин в таблетках, но в таком случае человек рискует навредить своему здоровью, принимая лекарственные препараты в течение длительного времени.