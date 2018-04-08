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Мемория. Никита Михайловский


Добавлено: 08 апр 2018 в 08:44, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Никита Михайловский

8 апреля 1964 года родился актер Никита Михайловский, известный по фильму «Вам и не снилось…».

Личное дело

Никита Александрович Михайловский (1964—1991) родился в Москве. Его отец, Александр Михайловский был режиссером-документалистом, мать Алевтина (Алиса) Михайловская — известной манекенщицей. После развода она с Никитой переехала в Ленинград, где вышла замуж за режиссера Виктора Сергеева, впоследствии ставшего директором «Ленфильма».

С шести лет Никита вместе с матерью подрабатывал фотомоделью и манекенщиком, снимался для журналов. В пять лет впервые сыграл в кино — в эпизоде картины «Ночь на 14-й параллели».

Впоследствии участвовал еще в нескольких постановках, сыграв небольшие роли в фильмах «Объяснение в любви» (1977), «Дети как дети» (1978), «Старшина» (1979).

Мать умерла от проблем с сердцем, когда Никите было 16 лет. Отчим актера женился на Ирине Каверзиной, работавшей в «Ленфильме» художником по костюмам. Так Никита стал жить с отчимом и мачехой.

В 1980 году его утвердили на главную роль в картине «Вам и не снилось…». Партнершей Михайловского стала актриса Татьяна Аксюта, которой к тому времени было 23 года.

Она вспоминала: «Меня утвердили почти сразу, а партнера мне не могли найти буквально до запланированного начала съемок. Никита не пробовался, о нем случайно вспомнила ассистент режиссера, обратившая внимание на какую-то из его ранних работ. Никита приехал из Ленинграда, и его сразу утвердили. Тогда он был еще школьником, учился в 9 классе. В перерывах между работой занимался с репетиторами, чтобы не отстать от программы».

Драму о школьной любви, вышедшую в прокат в 1981 году, посмотрели более 26 миллионов зрителей. Читатели журнала «Советский экран» назвали ее лучшим фильмом года.

После школы Михайловский поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии — на курс Рубена Агамирзяна. Окончил вуз в 1986 году.

По свидетельству Ирины Каверзиной, «пару раз над ним нависала реальная угроза отчисления», но отчим — директор «Ленфильма» «гасил эти конфликты».

«После фильма "Вам и не снилось..." у Михайловского случались приступы звездной болезни, — рассказывала Каверзина, — под воздействием которой он мог неадекватно себя повести: нарушал дисциплину, не слушал преподавателей, отказывался выходить в массовке в студенческих спектаклях — считал, что это ниже его достоинства».

Еще во время учебы в институте Михайловский женился на однокурснице — актрисе и модельере Анастасии Сорочан. В 1986 году у пары родилась дочь Соня. Однако этот брак вскоре распался.

С 1985 по 1990 год Михайловский сыграл в фильмах «Ради нескольких строчек», «Мисс миллионерша», «Зонтик для новобрачных» и других.

В 1988 году во время съемок советско-испанской картины «Эсперанса» познакомился со своей второй женой Екатериной — художницей по костюмам.

В 1990 году у актера диагностировали рак крови. Пересадку костного мозга Михайловскому проводили в Лондоне, деньги на операцию собирали по всему миру. Часть средств на лечение перечислили Гарри Каспаров, Борис Ельцин и другие известные люди.

Этого не хватало, но русским эмигрантам удалось обратиться за помощью к британскому правительству и Маргарет Тэтчер, и дальнейшее лечение финансировалось из бюджета королевства.

Однако спасти актера не удалось. Никита Михайловский скончался в Лондоне 24 апреля 1991 года в возрасте 27 лет. Похоронен на Комаровском кладбище под Петербургом.

Никита Михайловский. Стоп-кадр из фильма "Вам и не снилось". 1980г. kino-teatr.ru

Чем знаменит

Актер театра и кино, известный по роли Ромы Лавочкина в драме о школьной любви «Вам и не снилось…». Помимо этого сыграл еще в полутора десятках картин, среди которых «Зонтик для новобрачных», «Мисс миллионерша», «Ради нескольких строчек», «Выйти замуж за капитана». Михайловскому в основном доставались небольшие роли.

Актер рано ушел из жизни из-за лейкемии.

О чем надо знать

Михайловский был одним из активистов ленинградского театрального андеграунда конца 1980-х. Вместе с режиссером Борисом Юханановым и группой «Оберманекен» он стоял у истоков студии «Театр-Театр», был участником многих видеоработ Юхананова. По словам режиссера, Михайловский говорил, что главное для него — театр, а кино — «лишь способ заработать на хлеб».

Прямая речь

Режиссер Борис Юхананов об актере («Чтобы помнили»): «Мы познакомились в 1983 году. Никита учился в Питере, а я в Москве у Эфроса, нас навсегда подружил новый молодежный альтернативный театр. Нас и была-то всего кучка талантливых ребят-студентов, но какие спектакли мы делали! Вообще я прозвал Никитку "Великий питерский сирота" — у него рано умерла мама, а с отцом они расстались еще в детстве, поэтому большая квартира напротив "Ленфильма" служила приютом чуть ли не для всего питерского андеграундного люда. У Никиты был невероятный комедийный талант — дар Божий высмеивать порочность с помощью порока. Он играл Арлекина, который практически обнаженный передвигался по сцене в изысканных менуэтных па с детской игрушкой в руках, при этом все время, ругаясь матом. Он делал это так утонченно, образуя из нецензурных слов ласковые и нежные рулады. На самом деле в кино Никита не мог реализоваться, он и сам говорил, что для него главное театр, а кино — лишь способ заработать на хлеб, хоть он и мог бы довольно долго существовать, как суперзвезда».

Екатерина Михайловская о знакомстве с актером (там же): «Познакомились мы в Пскове. Никита снимался в каком-то фильме и в свободный час зашел в местный выставочный зал посмотреть картины. Там мы и познакомились. Каким он был? Невероятно остроумным, фонтанирующим и светящимся… Он весь был в своем творчестве, столь разностороннего человека я не встречала: он сочинял срамные сказки, которые показывал только друзьям, делал иллюстрации к детским книжкам. А незадолго до трагедии в Лондоне у нас с ним была совместная художественная выставка».

Мачеха актера Ирина Каверзина о его характере («Бульвар Гордона»): «Никита мог раздать все, что имел, — такой у него был характер. Когда он учился в институте, в его питерской квартире жило огромное количество народа. У него было много талантов, мне кажется, если бы он не ушел так рано, они проявились бы в полной мере: увлекался музыкой — пел и играл в рок-группе, хорошо рисовал, писал детские книги… В последний год жизни, в больнице, сочинил много сказок — непростых, но очень интересных… Никиту отличала непрактичность, он всегда существовал будто над бытом. Был бескорыстным, солнечным и светлым человеком».

Екатерина Михайловская о последних днях актера («Собеседник»): «Я рисовала Никиту до его самого последнего вздоха. Его лицо менялось на глазах, оно как будто транслировало не прожитую им жизнь, не достигнутый возраст. Он сильно изменился, стал жестче, безобманнее.

Боялся ли он смерти? Не знаю. Наверное, нельзя не бояться смерти, но он был к ней готов. Он созрел для смерти».

6 фактов о Никите Михайловском



Рому Лавочкина в фильме «Вам и не снилось…» озвучил актер Александр Соловьев, известный по роли Красавчика в картине «Зеленый фургон».



Незадолго до постановки диагноза Михайловский вместе с женой организовал в Великобритании выставку картин, средства от продажи которых пошли на лечение онкобольных детей в СССР.



У актера есть внебрачный сын Сергей, родственники Михайловского общаются с ним. Сам Никита Михайловский о существовании сына не знал. «История его появления на свет довольно традиционна для творческой среды, — рассказывала мачеха артиста. — Никита был невероятным тусовщиком, в одиночестве он, по-моему, вообще никогда не оставался, в какой-то театральной студенческой компании он и познакомился с девушкой, которая потом родила от него сына».



Перед смертью актер обвенчался с женой, говорил, что они никогда не расстанутся — «как Ромка с Катькой» из «Вам и не снилось…».



Отчим актера Виктор Сергеев тоже скончался от лейкемии в 2006 году.



Вдова артиста Екатерина Михайловская сделала эскиз для его надгробного памятника.

Материалы о Никите Михайловском:

Биографическая справка в Википедии

Статья на сайте «Узнай все»

Биография на 24СМИ

Биография на сайте «Чтобы помнили»


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Добавлено: 08 апр 2018 в 08:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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