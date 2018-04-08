МИД РФ обвинил США в поисках предлога для удара по Сирии

Российское Министерство иностранных дел опубликовало комментарий в связи с сообщениями СМИ о химической атаке на сирийский город Дума.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на западные неправительственные организации, в том числе «Белые каски», появились сообщения о том, что на город Дума была сброшена бомба с химикатами. При этом «от удушья, вызванного дымом от бомб, сброшенных правительственными силами», погибли, по разным данным, от 11 до 35 человек.

МИД России напомнил, что сирийская армия продолжает операцию по освобождению гражданского населения из-под контроля террористов в Восточной Гуте, а российским центром по примирению сторон и правительственными силами обеспечиваются гуманитарные коридоры для вывода гражданского населения. «Однако те, кто не заинтересован в скорейшем уничтожении этого одного из последних гнезд террористов на сирийской земле, не хочет подлинного политического урегулирования, пытаются всеми способами осложнить обстановку и воспрепятствовать эвакуации гражданских лиц», — отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Сообщения о бомбе с химикатами в МИДе назвали информационным вбросом и сфабрикованной информацией авторства организаций, которые базируются в Великобритании и США: «Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне».

МИД в очередной раз предупреждает о недопустимости военного вмешательства в суверенные дела Сирии под надуманными и сфабрикованными предлогами.