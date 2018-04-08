МИД РФ пообещал ответить на новые санкции США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила, что ведомство прорабатывает варианты ответа на санкции США.

Захарова отметила: «Будет ответ. Мы традиционно это делаем, у нас целый список возможных мер, которые прорабатываются. Есть люди, которые этим занимаются».

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.