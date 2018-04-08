МИД РФ: США ищут предлог для новой военной операции в Сирии

МИД РФ полагает, что распространение ложных сведений о применении химического оружия правительственной армией Сирии выгодно властям США.

Таким образом США стремятся оправдать действия террористов и найти предлог для новых военных ударов по правительственным войскам Сирии.

Представители МИД обратили внимание на то, что якобы имевшую место химическую атаку на город Дума связывают с НПО «Белые каски», которая раньше подозревалась в связях с террористами.

По мнению российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, заявления американской стороны о применении химического оружия в Сирии не соответствуют действительности. Главная цель провокации — срыв операции правительственных войск Сирии по урегулированию конфликта с боевиками «Джейш аль-Ислама» (организация запрещена в России).

Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что террористы готовят инсценировку химической атаки в Восточной Гуте, которую власти США используют как повод для бомбардировки пригорода Дамаска.