Минобороны РФ опровергло применение химоружия в сирийской Думе

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что сообщения о применении правительственными силами Сирии химического оружия в городе Дума не соответствуют действительности, сообщает RT.

Ранее ряд неправительственных организаций, в частности «Белые каски», сообщили, что 7 апреля сирийские войска сбросили на территорию Думы бомбу с хлором.

В российском Минобороны подчеркнули, что эти источники известны «своими фейковыми новостями», и заявили, что решительно опровергают информацию о применении химоружия.

Евтушенко отметил: «Ряд западных стран осуществляет меры информационного характера по срыву данной операции. Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами САР химического оружия».

Кроме того, Центр по примирению враждующих сторон изъявил готовность направить российских специалистов для сбора необходимых данных, чтобы подтвердить «сфабрикованный характер» информации о бомбе с хлором.