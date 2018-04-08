Миномётные и гранатомётные обстрелы: как прошла пасхальная ночь на Донбассе

Украинские военные за прошедшие сутки 19 раз нарушили «пасхальное» перемирие.

Об этом заявил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — 19 раз, — говорится в сообщении. — Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 266 единиц».

В СЦКК уточнили, что под огнём оказались поселок Доломитное на северной окраине Горловки, село Спартак у донецкого аэропорта, поселок Крутая Балка в окрестностях Ясиноватой, поселки Александровка, Старомихайловка и Лозовое на западной окраине Донецка.

При обстрелах применялись БМП и БТР, минометы 120 мм, гранатометы различных типов, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

Напомним, 7 и 8 апреля православные христиане отмечают Благовещенье Пресвятой Богородицы и Воскресение Христово (Пасху), в связи с чем 30 марта началось действие «пасхального» перемирия, инициированного Главой ДНР Александром Захарченко. Однако, тишина на фронтах продержалась недолго: меньше чем через 10 часов были зафиксированы первые нарушения со стороны украинских оккупантов.