Моряки из Индонезии поймали существо с человеческими зубами

Индонезийские моряки поймали невероятное существо, похожее на рыбу.

Отмечается, что морской монстр заметно отличался от большинства обитателей глубин. У «рыбы» вместо ряда мелких острых зубов — плоская белая челюсть, похожая на человеческую. Очевидцы сделали фотографии необычного создания. Пользователи Сети были поражены пастью неизвестного существа, из которой торчали человеческие зубы. Большинство морских жителей имеют острые резцы, поэтому странная «рыба» привлекла внимание своими физиологическими особенностями.

Некоторые предполагают, что это неизвестное создание — это южноамериканская пресноводная рыба Паку, которая обитает на территории Амазонии, Папуа-Южной Гвинеи. Ее особенность в том, что она имеет общие корни с пираньей, однако отличается своим рационом и строением зубов. Паку питается орехами, другой рыбой, фруктами и беспозвоночными. Кроме того, эти рыбы небезобидны: однажды они кастрировали рыбаков в Папуа-Новой Гвинее.

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