МВФ более чем в два раза сократит финансовую помощь Украине в 2018 году

Правительство Украины получит от Международного валютного фонда (МВФ) в 2018 году меньше денег, чем планировалось. Вместо 3,5 миллиарда долларов ожидается поступление 1,5 миллиарда, говорится в новом консенсус-прогнозе Министерства экономического развития.

Кроме того, по прогнозам ведомства, в 2019 году Украина получит от МВФ два миллиарда долларов вместо 3,4, в 2020 году — 1,5 миллиарда вместо 3,3, в 2021 — только один миллиард.

«Без новых валютных вливаний Украина, если не в этом, то максимум в 2019 году будет вынуждена объявить дефолт госбюджета из-за неспособности обеспечивать внешний долг», — заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. На 2018-2020 год выпадает пик выплат внешних долгов, из которых 20 миллиардов — это государственный и гарантированный государством долг, а ещё пять миллиардов — это долги государственных предприятий. Если госпредприятия будут не в состоянии их выплачивать, придется это делать из госбюджета, сказал Новак. Он отметил, что с деньгами и траншами МВФ напрямую связаны деньги Евросоюза. В 2017 году ЕС не дал последний транш в 600 миллионов евро именно потому, что МВФ не предоставил тогда транш в 1 миллиард долларов.

Неделю назад МВФ напомнил Киеву о необходимости выполнять требования по установлению рыночных цен на газ в рамках программы кредитования от фонда. В 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, но правительство данное условие не выполнило. В этой связи МВФ заморозил кредитование после двух последних траншей в апреле минувшего года.

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