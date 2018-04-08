Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

В номере понедельника к 100-летию военных комиссариатов публикуется интервью начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского.

Сообщается также о посвященном этой дате торжественном вечере в Центральном академическом театре Российской Армии. Его открыл начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов. который зачитал поздравительное обращение Президента РФ Владимира Путина и передал искренние поздравления от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу всем сотрудникам военных комиссариатов и ветеранам.

«Красная звезда» информирует о рабочей поездке заместителя Министра обороны РФ Юрия Борисова в Екатеринбург, где он, в частности, посетил Опытно-конструкторское бюро «Новатор» и ознакомился с элементами цикла создания крылатых ракет «Калибр».

Кроме того, в репортаже из Центрального военного округа рассказывается о тактическом учении с боевой стрельбой зенитного ракетного полка, оснащённого новейшей зенитной ракетной системой С-400 «Триумф», а в репортаже из Бурятии - о командно-штабной тренировке в гвардейском десантно-штурмовом соединении ВДВ, на которой действия управления бригады оценивал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.