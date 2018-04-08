Настя Лисова рассказала о диете во время ГВ

Пост про питание во время ГВ! Рассказываю про то, как было у меня и как Я вводила новые продукты, что спустя 2 месяца ем почти всё. Сразу говорю, это не для тех, у кого детей ни на что не высыпало. Почему то эта категория женщин думают, что все остальные врут. Что Диета во время ГВ фигня и Советский Союз, но давайте не забывать, что все мы разные и новорожденный ребёнок - это фактически кот в мешке. Нужно время Вам узнать его, а ему узнать вас и окружающий мир в целом. Итак, если вашего ребёнка высыпало, на то, что вы съели и вы решили себя наказать в виде строгой диеты, пожалуйст, сделайте так, чтобы наказание было не долгим!Понимаю, страшно начать вводить новые продукты. Но это сделать нужно, ибо диета на ГВ полный отстой, как в психо-физическом плане для Вас, так и для ребёнка, потому что через грудное молоко он должен получать все витаминчики, а в одной гречке витаминов мало. Для начала начните с самых простых продуктов: яблоко, груша, банан, молочка, хлебушек чёрный, овощи. Каждый день - новый продукт. Ешьте нормально, а не по дольке как советуют многие. Реакция в течении суток проявится. Не знаю как люди съедают дольку и ждут трое суток. У меня лично терпения не хватает столько ждать. И каждый день добавляйте что-то новое. Главное не бойтесь, если даже высыпет, малыша это не беспокоит и ничего в этом страшного нет.Кстати, влияние продуктов на колики я не увидела. У Мирославы я выявила реакцию только на один продукт. Это сахар в большом количестве. Ну например, если есть десерты 2 дня подряд. И то, несколько пятнышек, и к вечеру проходит. Этой реакции, если честно я Рада, дополнительный повод быть маме ещё стройнее. Кто придерживался диеты ГВ? И через сколько Вы стали есть нормально? Делитесь.