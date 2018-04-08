Найдено объяснение "чудесному" выздоровлению Скрипалей

Британские СМИ нашли объяснение «чудесному» выздоровлению отравленных смертельным ядом Скрипалей.

Эксперт по токсикологии Аластер Хэй заявил Sky News о невероятном везении Сергея и Юлии Скрипаль. Чудесному выздоровлению они обязаны тому, что к ним своевременно подоспела квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, считает господин Хэй, Скрипалям, судя по всему, дали мощное противоядие, и уже на этом фоне организмы пострадавших стали восстанавливаться и самостоятельно выводить токсины.

Хотим напомнить, что за все время истории со Скрипалем не появилось ни одного видео или фото с российским шпионом, где бы он находился на лечебной койке в сознательном или бессознательном состоянии.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя усомнился «а был ли вообще мальчик». С его слов, новые факты в этом деле потрясут общественность, так как инцидент в Солсбери «заиграет» совсем другими красками.