Немков: Нурмагомедов - настоящий чемпион, в легком весе у него нет соперников

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Елена Дьячкова. Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов – настоящий чемпион, в легком весе в мире нет соперников, которые могли бы приблизиться к тому, чтобы нокаутировать или побороть россиянина, заявил РИА Новости российский боец Вадим Немков.

Нурмагомедов в субботу в Нью-Йорке единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту и завоевал вакантный титул UFC в легком весе.

"Бой понравился. Он прошел в стиле Хабиба – перевод в партер, контроль и такие жесткие добивания, все, как и ожидалось. Мне кажется, Хабибу было все равно, кто там против него вышел бы – соперник бы в любом случае попал под раздачу. Судя по тому, как Хабиб провел два последних боя, в легком весе ни у кого нет шансов приблизиться к тому, чтобы его нокаутировать или побороть. Хабиб – настоящий чемпион. Он дал нам сегодня еще один повод гордиться Россией и российской школой борьбы", - сказал Немков по телефону.

По мнению собеседника агентства, в ближайшем будущем можно ожидать боя Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. "Думаю, судя по последним событиям и поступкам Макгрегора, он, как и все остальные, догадывался, что Хабиб выиграет и просто пиарил свой возможный бой с Хабибом. Может, он даже пройдет в России в сентябре, что было бы здорово", - сообщил боец.

Макгрегор в четверг атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, в числе которых был Нурмагомедов. На видео было запечатлено, как ирландец хватает элемент ограждения и разбивает стекло автобуса. В результате пострадали несколько спортсменов, три боя были отменены. Макгрегор был задержан полицией, ему были предъявлены обвинения по трем пунктам.