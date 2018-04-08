Нурмагомедов: теперь Тони Фергюсон должен заслужить право на бой со мной

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов драться с Тони Фергюсоном, но американец должен заслужить право на бой с ним.

Нурмагомедов в субботу в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 223 единогласным решением судей победил американца Эла Яквинту и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Изначально планировалось, что соперником россиянина станет Фергюсон, но он отказался из-за травмы колена. Другой американец Макс Холлоуэй не прошел медосмотр, а его соотечественник Энтони Петтис не смог уложиться в необходимый вес.

"Я всё еще хочу провести бой с Фергюсоном. Помните, когда я выбыл из прошлого турнира, где должен был драться с ним? И в UFC мне сказали: "Хочешь заслужить титульного боя? Тогда ты должен драться с сильными бойцами". Если ты получил травму, то это твоя проблема. Я получал много травм, всегда возвращался и никогда не сдавался. Теперь у него (Фергюсона) травма, но это не моя вина. Возвращайся, проведи бой с кем-нибудь и заслужи (бой со мной)", - сказал россиянин на пресс-конференции, видеозапись которой доступна на сайте UFC.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с Жоржем Сен-Пьером, если канадец решит перейти в легкую весовую категорию.

"Победа над Конором Макгрегором или Жоржем Сен-Пьером, что лучше для моего наследия? Возможно, в плане денег будет лучше встретиться с Макгрегором, но для наследия будет лучше провести бой с Сент-Пьером", - добавил россиянин.