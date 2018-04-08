Один из энергоблоков Запорожской АЭС отключили от сети

Блок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы автоматикой. Об этом сообщается на сайте станции.

«8 апреля 2018 в 14 часов 15 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы. В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2910 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из энергоблоков Запорожской АЭС был разгружен на 50%.

Фото: politeka.net