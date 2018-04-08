Официальный визит делегации Госдумы в Тегеран состоится 8 апреля

Делегация Госдумы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным 8 апреля посетит Тегеран. В рамках официального визита запланирована встреча с президентом Ирана Хасаном Роухани и главой парламента Али Лариджани.

Они обсудят сотрудничество двух государств в борьбе с терроризмом, развитие торгово-экономических отношений и расширение взаимовыгодных связей.

Володин откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.

Ранее, 4 апреля, Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани встретились в Анкаре. Там они обсудили ряд двусторонних вопросов РФ, Турции и Ирана, а также определили общую позицию касательно будущего устройства Сирии.