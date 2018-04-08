Оксана Фандера, Екатерина Климова, Элвис Пресли и другие звезды с цыганскими корнями

Оксана Фандера и Екатерина Климова

Сегодня, 8 апреля, один из самых ярких и веселых народов отмечает свой праздник — Международный день цыган. Представителям этой национальности многое пришлось пережить именно из-за своего этноса, а негативные стереотипы в отношении них, увы, до сих пор не искоренены. Однако спорить с тем, что цыгане — народ жизнерадостный и очень оптимистичный, вряд ли кто-то захочет. А то, что среди представителей этого народа немало знаменитостей, только подогревает к нему интерес. О тех, в чьих жилах течет горячая цыганская кровь, рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.

Оксана Фандера

Цыганские корни и, как следствие, яркую внешность и эмоциональный характер российская актриса унаследовала от своего отца Олега Фандеры, который наполовину украинец, а наполовину цыган. Своего происхождения Оксана Фандера не стесняется и часто говорит о нем в интервью.

Люблю свободу как цыганка,

— признавалась она.

Оксана Фандера и Филипп Янковский

Екатерина Климова

Екатерина Климова — цыганка лишь на очень малую часть (ее прабабушка по отцу была таборной цыганкой). Тем не менее, по ее словам, горячая кровь дает о себе знать.

Я обожаю ездить на гастроли — кочевой образ жизни у меня в крови. Люблю украшения и яркие наряды, чем вычурнее, тем лучше. Терпеть не могу строгие костюмы, рубашки и скучные цвета в одежде,

— сказала она как-то в интервью. А однажды даже призналась, что умеет гадать на картах, правда, делает это крайне редко, ведь показать они могут то, что вас совсем не обрадует.

Анна Нетребко

Анна Нетребко — кубанская казачка с цыганскими корнями. Своего происхождения она не стесняется и часто о нем рассказывает.

Я — цыганка,

— с гордостью говорит она.

Элвис Пресли

Король рок-н-ролла Элвис Пресли происходил из семьи немецких цыган, которые эмигрировали в США в XVIII веке. Американские историки утверждают, что фамилия Смит, которую до замужества носила мать певца, очень часто встречалась среди выходцев из британских цыган. Да и фамилия отца музыканта (Преслер) тоже была весьма распространена среди цыган, проживавших три века назад на территории современной Германии.

Вполне вероятно, что редкую музыкальность и прекрасное чувство ритма Пресли унаследовал от своих предков, которые славятся артистичностью и любовью к пению и танцам.

Эрик Кантона

То, что в его жилах течет кровь мануш (франкоязычных цыган), легендарный футболист никогда не скрывал. Происхождение не помешало ему стать любимцем болельщиков английского клуба "Манчестер Юнайтед", которые прозвали его "Король Эрик", а также добиться больших успехов не только на футбольном поле, но и на актерском поприще (после завершения спортивной карьеры футболист стал активно сниматься в кино).

Златан Ибрагимович

Футболист Златан Ибрагимович хоть и выступает за сборную Швеции, однако имеет боснийско-хорватское происхождение. Свои цыганские корни (а они ему достались от отца) он отрицает, хотя его яркая внешность, эмоциональность и темперамент прямо свидетельствуют о принадлежности Ибрагимовича к кочевому народу. В команде ему даже дали прозвище "цыган". Сам он, впрочем, себя таковым не считает.

Меня как только во время карьеры ни называли! Цыганом в том числе. Я на это никак не реагирую. Сам считаю себя шведом,

— признавался он.

Хоакин Кортес

"Полумавр-полуцыган" — так сам себя называет испанский танцор, чей отец происходит из североафриканских цыган-кале, а мать также имеет цыганские корни. К своим предкам он относится с большим уважением. В 2000 году Кортес основал движение "Стоп антицыганизму!", направленное на улучшение имиджа представителей кочевого народа, а в 2006 году стал послом цыган в Европейском Союзе.

Чарли Чаплин

О своем происхождении великий актер не догадывался практически до конца жизни и даже предположить не мог, что у него есть цыганские корни. Чаплин был уверен, что родился в Лондоне в семье артистов мьюзик-холла. Однако в начале 1970-х годов он получил судьбоносное письмо от своего кузена (во всяком случае так он представился) Джека Хилла. В нем Хилл рассказал актеру о его цыганских корнях и даже поведал, что Чаплин на самом деле родился в кибитке, которая принадлежала цыганской королеве. Этот факт легендарного комика совсем не обрадовал, и он поспешил спрятать послание в ящик своего стола, которое впоследствии было обнаружено и обнародовано.

Хесус Навас

Ну а на десерт мы оставили вам этого голубоглазого красавчика, полузащитника сборной Испании и клуба "Севилья" Хесуса Наваса. Свое цыганское происхождение спортсмен не только не скрывает, но даже является членом общества синти (одна из западных ветвей цыган) в Испании. Интересный факт: футболист очень страдает от ностальгии, ему крайне тяжело находиться вдали от семьи и дома. А учитывая то, что цыгане — народ кочевой, этот парадокс довольно любопытен.