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» » Отец Хабиба Нурмагомедова о завоевании пояса UFC: это победа России

Отец Хабиба Нурмагомедова о завоевании пояса UFC: это победа России


Добавлено: 08 апр 2018 в 09:28, Категория: Спорт
Отец Хабиба Нурмагомедова о завоевании пояса UFC: это победа России
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Василий Конов-мл. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, победив американца Эла Яквинту в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), защитил честь страны, заявил РИА Новости отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в субботу в Нью-Йорке единогласным решением судей победил Яквинту и завоевал вакантный титул UFC в легком весе.

"Я говорил, что (нужно) два первых раунда бороться, что Хабиб и сделал, потом биться два раунда, а далее – как получится. Так в итоге и случилось, – сказал Нурмагомедов по телефону. – Это победа России! Следующий желаемый соперник? (Конор) Макгрегор, (Тони) Фергюсон".

А теперь Макгрегор: Хабиб Нурмагомедов легко победил Эла Яквинту


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Добавлено: 08 апр 2018 в 09:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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