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Отношения РФ и Запада напоминают годы перед Первой мировой — Expressen


Добавлено: 08 апр 2018 в 10:35, Категория: Новости на сегодня
Отношения РФ и Запада напоминают годы перед Первой мировой — Expressen

Журналист-обозреватель Матс Ларссон сравнил отношения между РФ и Западом с периодом перед Первой мировой войной, сообщает издание Expressen.

Ларссон выразил надежду, что лидеры стран больше не допустят войны. Журналист отметил, что заголовки новостей последней недели уместно смотрелись бы в годы холодной войны, когда отношения между Америкой и Советами были крайне напряженными. 

В качестве примера он привел последние события вокруг «дела Скрипаля». Пока флот России проходил учения на Балтике, Москва приняла решения об ответных мерах и выслала 60 американских дипсотрудников,а российский постпред при ООН называет действия Британии «игрой с огнем» в ответ на выдвинутые обвинения королевства в атаке и отравлении на чету Скрипалей.

По словам Ларссона, отношения России и Запада не достигали такого напряжения со времен холодной войны. Он отметил, некоторые уже говорят о возвращении холодной войны и соглашается, что параллели напрашиваются сами собой. 

Автор считает, что сто лет назад главы государств оказались слепы, не предусмотрели последствия своих действий и в настоящий момент в живых никого не осталось, кто мог бы помнить об этом противостоянии. Ларссон заключил, что теперь остается лишь надеяться, что политики не повторят предыдущих ошибок.

 


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Добавлено: 08 апр 2018 в 10:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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