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Памятник Дмитрию Хворостовскому установят в парке Зарядье


Добавлено: 08 апр 2018 в 20:39, Категория: Новости на сегодня
Памятник Дмитрию Хворостовскому установят в парке Зарядье

Глава комиссии Мосгордумы по монументальному искусству Игорь Воскресенский заявил, что в московском парке Зарядье планируют установить памятник российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, сообщает РИА Новости.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался от рака в ноябре 2017 года.

Воскресенский заявил, что для установки памятника Хворостовскому в Зарядье «должны быть заключения от двух департаментов и местных депутатов», однако «пока их просто нет, достаточно поздно было подано заявление, чтобы они успели его рассмотреть».

Ранее сообщалось, что Московская городская дума рассмотрит вопрос об установке памятника Дмитрию Хворостовскому 12 апреля.


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Добавлено: 08 апр 2018 в 20:39, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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