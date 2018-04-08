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Пасха в Донецке: магазины наводнили «не такие» яйца из Казахстана


Добавлено: 08 апр 2018 в 07:49, Категория: Украина

Жители временно оккупированного Донецка удивляются тому, что на прилавках магазинов стало очень много яиц из Казахстана. Об этом они сообщают в социальных сетях.

По их словам, в частности, такие яйца продаются в сети супермаркетов «АТБ», которые были «отжаты» и переименованы.

«Е-пе-ре-се-те. Когда покупала обратила внимание, что как-то не так, но даже не задумалась, потому что здесь ВСЕ не так. А сейчас не поленилась пойти к холодильнику и глянуть на яйца. Точно. Казгер Халал. Е-мое. Помню были еще из Ханты-Мансийска», — написала местная жительница.

«Меня интересовало зачем в моем городе оттуда? Тем более у этих косоруких даже куриные яйца не такие. Их варить надо минут 20 и больше, и на вкус они без вкуса. И да, по размеру как горох», — пишет комментатор.

В то же время многие пользователи отмечают, что яйца на самом деле выпускаются на Шахтерской птицефабрике, просто имеют странную маркировку. «Я уверен что это местный яйца. Что за схема такая, хз. Слишком большие партии, слишком большие расстояния», — отметил дончанин.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.


Фото:
Пасха в Донецке: магазины наводнили «не такие» яйца из Казахстана

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Добавлено: 08 апр 2018 в 07:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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