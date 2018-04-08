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Подозреваемые устроили бунт в Николаевском СИЗО – СМИ


Добавлено: 08 апр 2018 в 18:29, Категория: Новости на сегодня
Подозреваемые устроили бунт в Николаевском СИЗО – СМИ

Часть подозреваемых в следственном изоляторе Николаева отказалась возвращаться в камеры по требованию администрации. Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на источник в пенитенциарной службе.

По информации источника, около 50 человек отказались возвращаться в камеры после утренней прогулки. При этом у некоторых подозреваемых имелись признаки наркотического и алкогольного опьянения. Дежурные подняли тревогу и вызвали полицию. В настоящий момент по периметру СИЗО дежурят патрульные.

Ранее сообщалось, что в Минюсте подтвердили смерть женщины в днепровском СИЗО.

Фото: Преступности.НЕТ


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Добавлено: 08 апр 2018 в 18:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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