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Посольство РФ в Британии прокомментировало отказ в визе племяннице Скрипаля


Добавлено: 08 апр 2018 в 13:04, Категория: Новости на сегодня
Посольство РФ в Британии прокомментировало отказ в визе племяннице Скрипаля

Представитель посольства России в Великобритании заявил, что отказ британской стороны выдать визу племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории носит политически мотивированный характер, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что консульство Великобритании отказало племяннице Скрипаля в выдаче визы, сославшись на отсутствие у нее источников дохода (она не работает и не имеет спонсоров и сбережений). Кроме того, британские дипломаты обратили внимание на то, что ранее Виктория ни разу не приезжала в страну на встречу со своими родственниками. Виктория Скрипаль обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть отказ в выдаче ей гостевой визы.

В российском посольстве уточнили, что вечером 7 апреля получили ноту МИД Великобритании, уведомляющую, что Виктория Скрипаль обращалась в британское посольство в Москве насчет получения визы и была проинформирована о результатах: «Нота носит формальный характер и не дает ответа на поставленные посольством вопросы. Это не может не вызывать сожаления. Сам по себе отказ Виктории Скрипаль в поездке к двоюродной сестре и дяде разочаровывает. Исходя из наших контактов с Викторией Скрипаль, она очень рассчитывала поддержать своих родственников в трудную минуту».


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Добавлено: 08 апр 2018 в 13:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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