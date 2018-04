Посольство РФ в Лондоне прокомментировало статью о предложении Скрипалям поселиться в США

Российское посольство в Великобритании прокомментировало статью, опубликованную The Sunday Times, где говорится о том, что бывшему сотруднику ГРУ, двойному шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат жить в США. Комментарий диппредставительства опубликован в Twitter.

В комментарии отмечается, что существуют две жертвы, изолированные от общественности и даже от родственников. Существуют улики, которые — от домашних животных (морские свинки и кот Скрипалей) до целых домов — уничтожены. Существует, наконец, реакция средств массовой информации.

«Если вы не имеете отношения к данному преступлению, зачем тогда прятать концы в воду», — написали российские дипломаты.

The two victims isolated from public and even their family, evidence - from pets to entire houses - destroyed, UK media response “under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV

В статье говорится, что сотрудники британской разведки MI6 провели переговоры с американскими коллегами о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы Соединенные Штаты.