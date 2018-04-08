Постпред Порошенко: Экипажу «Норда» пытаются передать украинские паспорта

Членам экипажа российского траулера «Норд» пытаются передать украинские паспорта из Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

«По имеющейся информации, власть аннексированного Крыма через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа. Потому что дома у них они, конечно, есть, и по ним их пропустят в Крым через КПВВ без проблем», — написал Бабин.

Ранее в ГПСУ заявили, что экипаж «Норда» не выпустили из Украины.

Фото: Крым.Реалии