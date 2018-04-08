Постпред президента Украины в Крыму опроверг договорённость о возвращении моряков «Норда»

Информация о гарантиях, данных экипажу арестованного украинскими пограничниками сейнера «Норд», является фейком, заявил постоянный представитель президента Украины в регионе Борис Бабин.

«Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности России с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины — членов экипажа задержанного рыболовецкого судна "Норд'' через КПВВ на административной границе с Крымом без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком», — написал он в Facebook.

О том, что украинская сторона гарантировала морякам «Норда» переход через границу в Крыму ранее в воскресенье сообщила представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая, которому принадлежит корабль, Анна Шевелева.

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