Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На праздничном богослужении в храме также присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, другие представители власти, общественные деятели.

Незадолго до полуночи в храм Христа Спасителя был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.

Руководители государства регулярно посещают храмы во время главных церковных праздников.

Президент РФ на Пасху по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.

Единственный раз, когда Путин не посещал на Пасху храм Христа Спасителя, был 15 лет назад — в 2003 году, когда глава государства находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.

Медведев на эти церковные торжества всегда приезжает в главный храм страны.