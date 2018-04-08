Путин подписал указ о праздновании памятных дат по новым правилам

Путин подписал указ о праздновании памятных дат субъектов РФ по новым правилам. Ознакомиться с ним можно на сайте правовой информации.

Отныне инициативы по празднованию памятной даты должны направляться правительству, а не президенту, как раньше, не менее чем за пять лет до 1 января года официального празднования даты. Однако прежде, инициативу должны рассмотреть и одобрить органы законодательной власти.

В указе также сказано, что правительство РФ в трехмесячный срок должно утвердить состав комитета по подготовке и проведению празднования памятных дат в регионах России.