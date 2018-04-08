Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил с праздником Христова Воскресения православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении главы государства говорится: «Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи».

Владимир Путин также подчеркнул, что «Русская православная церковь неустанно заботится об упрочении общественного согласия, поддержке института семьи и воспитании подрастающего поколения, созидательно участвует в решении насущных социальных проблем».

Российский лидер посетил ночное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, где также присутствовали глава правительства Дмитрий Медведев с супругой и мэр Москвы Сергей Собянин. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.