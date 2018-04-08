Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Мюнстере

Президент России Владимир Путин направил немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель телеграмму с соболезнованиями в связи с наездом грузовика на людей в городе Мюнстер.

«В телеграмме соболезнования глава Российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Накануне грузовик въехал на веранду одного из кафе в городе Мюнстер. В результате инцидента погибли два человека, от 20 до 30 пострадали. Водитель транспортного средства, предположительно 49-летний немец с психическими отклонениями, покончил с собой. Пока о том, что происшествия является террористическим актом, официально заявлено не было.

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