При пожаре, который произошел 7 апреля в 58-этажном небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, пострадали пять человек.

Один из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии. Четыре специалиста, занимающиеся тушением пожара, получили легкие травмы. Такую информацию сообщил канал CBS.

Trump Tower currently on fire pic.twitter.com/GJjIg9yPC0

— Dulce Papi (@ZionLee_) 7 апреля 2018 г.

Американский лидер Дональд Трамп разместил в социальной сети Twitter публикацию о том, что пламя потушили. Он выразил благодарность пожарным, которые участвовали в этом деле.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2018 г.

Возгорание началось на 50-м этаже в жилой квартире. Категория сложности пожара – четвертая. Во время спасательной операции перекрывали дороги рядом со зданием.