Разведывательные подразделения на Южном Урале соревновались в мастерстве маскировки при организации засады

У разведывательных подразделений танкового соединения, дислоцированного на Южном Урале, состоялась тренировка в мастерстве при организации засады.

Особенностью данных занятий явилось то, что они проходили в виде соревнований между подразделениями. Маскировку вооружения и военной техники разведчики использовали при помощи маскировочных сетей (МКТ) и подручных средств. Особое внимание в ходе занятий уделялось применению современного вооружения, технических и специальных средств разведки, приемов жизнеобеспечения и маскировки при организации засады.

Маскировка является важнейшей частью боевой деятельности разведчика. В ходе практических занятий военнослужащие получили практику использования штатных маскировочных средств и естественных маскировочных средств местности.