Родственница объявила о желании Юлии Скрипаль вернуться в Россию

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила в интервью The Sunday Times, что ее двоюродная сестра Юлия — дочь Сергея Скрипаля, вместе с ним пострадавшая от отравления нервно-паралитическим веществом — хочет вернуться в Россию.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сергей и Юлия Скрипали могут переехать из Великобритании в США, причем под новыми именами — такой вариант якобы обсуждают британские спецслужбы с коллегами из ЦРУ.

Однако Виктория Скрипаль утверждает, что Юлия «не хочет ничего другого, кроме как вернуться в Москву», поскольку «у нее здесь есть собака, у нее здесь есть жизнь, у нее здесь есть работа и любимый человек».

Между тем сама племянница Скрипаля не может въехать в Великобританию, чтобы навестить сестру и дядю, из-за отказа в предоставлении визы. Виктория Скрипаль обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть отказ в выдаче ей гостевой визы.

В посольстве России в Великобритании заявили, что отказ британской стороны выдать визу Виктории Скрипаль носит политически мотивированный характер.