Россия запросила у Британии выдачу 61 экономического преступника

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью телеканалу НТВ заявил, что с 2002 года Россия направила британской стороне запросы о выдаче 61 человека, обвиняемого и осужденного в России в экономических преступлениях.

По словам Чайки, сумма ущерба по преступлениям, вменяемым указанным лицам, превышает 500 млрд рублей: «Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше» (цитата по РИА Новости).



Генпрокурор напомнил, что в Великобритании вступил в силу закон, обязывающий всех иностранных владельцев какого-либо имущества объяснить происхождение своих активов: «И я вас уверяю, многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не принципу "грабь награбленное". То есть украдено в России теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши».