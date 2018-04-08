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» » Россия запросила у Британии выдачу 61 экономического преступника

Россия запросила у Британии выдачу 61 экономического преступника


Добавлено: 08 апр 2018 в 14:56, Категория: Новости на сегодня
Россия запросила у Британии выдачу 61 экономического преступника

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью телеканалу НТВ заявил, что с 2002 года Россия направила британской стороне запросы о выдаче 61 человека, обвиняемого и осужденного в России в экономических преступлениях.

По словам Чайки, сумма ущерба по преступлениям, вменяемым указанным лицам, превышает 500 млрд рублей: «Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше» (цитата по РИА Новости).

Генпрокурор напомнил, что в Великобритании вступил в силу закон, обязывающий всех иностранных владельцев какого-либо имущества объяснить происхождение своих активов: «И я вас уверяю, многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не принципу "грабь награбленное". То есть украдено в России теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши».


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Добавлено: 08 апр 2018 в 14:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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