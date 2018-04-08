Россия заявила о новых фактах, которые полностью перевернут "дело Скрипаля"

Российский дипломат, представляющий Россию в ООН, заявил о новых фактах в так называемом «деле Скрипаля», которые полностью перевернут представление об этом инциденте.

Все новые и новые интересные факты по этому делу всплывают. В один прекрасный день они полностью перевернут это дело. Лично у меня все чаще возникает вопрос: а был ли мальчик, - цитирует Небензю ТАСС.

Британия обвинила Россию в отравлении 66-летнего Скрипаля и его дочери в Солсбери. Якобы сделано это было при помощи нервно-паралитического газа «Новичок».

Появлялись сообщения в прессе, что оба пострадавших не выживут, либо их здоровью нанесен непоправимый вред. Однако Юлия Скрипаль пришла в себя и уже выступила с первым заявлением. Кроме того, СМИ сообщили, что сам российский шпион также очнулся и способен дать показания.