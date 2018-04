Российские С-400 в Сирии приведены в полную боевую готовность

Заявления США о якобы химических атаках правительственных войск в Сирии получили продолжение. В социальных сетях появилась информация о том, что Генштаб РФ привел в полную боевую готовность системы С-400. А бомбардировщики С-24 ведут наблюдение за действиями американских ВМС в Средиземном море.

Как сообщает Рамблер/новости, ссылаясь на открытые источники, после возвращения первой пары истребителей к вылету готовится третья пара Су-30СМ.

Российские ЗРС С-400 приведены в повышенную боевую готовность, - сказано в сообщении.

Там же говорится, что бомбардировщики Су-24 барражируют на низкой высоте в восточной части Средиземного моря. Предположительно, они «выполняют надзорную миссию против ВМС США», сообщили очевидцы в Тартусе, территория подконтрольна сирийскому правительству.

BREAKING: A second pair of #RuAF #Russia|n Air Force Su-30SM fighter jets left Hmeimim AB, #Latakia, #Syria while a third pair is ready for departure after return of the first pair which has been airborne since an hour ago. #Russia's S-400 SAM battery is also on high alert. pic.twitter.com/ZurHIVJ1bc

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 8 апреля 2018 г.

Update: At least two formation of #RuAF #Russia|n Air Force's Su-24Ms are flying in low altitude in Eastern #MediterraneanSea probably carrying-out surveillance mission against #USNavy according to local witness in #Tartus. pic.twitter.com/15DsDa40nu

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 8 апреля 2018 г.

Американская сторона обвинила Дамаск в применении химоружия, при этом Трамп не исключил удара по правительственным войскам САР. Напомним, что аналогичная ситуация произошла ровно год назад. Тогда Трамп также обвинил Асада в химударе по мирному населению и атаковал сирийскую авиабазу 59 крылатыми ракетами "Томагавк". Есть версия, что российские РЭБ позволили лишь 23 ракетам долететь до цели. Остальные исчезли в неизвестном направлении. С тех пор американцы больше не предпринимали таких попыток.