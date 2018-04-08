Руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку – СМИ

Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли пригрозил американскому лидеру Дональду Трампу подать в отставку, сообщил 7 апреля портал Axios.

Это случилось еще в марте, 28 числа, в Овальном кабинете Белого дома. В публикации портала сказано, что Келли был очень зол на Трампа и даже собрал некоторые свои личные вещи.

Американский лидер за последнее время совершил несколько крупных перестановок в администрации Соединенных Штатов. В том числе, госсекретарь Рекс Тиллерсон официально ушел с должности и помощник по нацбезопасности Герберт Макмастер тоже. 4 апреля уволили министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. Однако это еще не все изменения.

Накануне стало известно, что комитет сената конгресса Соединенных Штатов по международным делам проведет слушания по утверждению кандидатуры Майка Помпео на должность госсекретаря 12 апреля. На сегодняшний день обязанности госсекретаря выполняет замглавы Госдепа Джон Салливан.