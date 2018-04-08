Секретный бункер США атакуют полчища мух (ВИДЕО)

О существовании «засекреченного» бункера под Белым домом на случай атаки с применением оружия массового поражения рассказал бывший репортер газеты Washington Post Рональд Кесслер.

В своей книге «Белый дом Трампа: изменение правил игры», отрывки из которой публикует издание Washington Examiner, Кесслер пишет, что бункер на случай «сценария Судного дня» был построен под западным крылом Белого дома еще в то время, когда президентом США был Барак Обама.

Предполагалось, что в нем в случае серьезной угрозы могут укрыться сотрудники Белого дома.

Правда, пока у персонала есть более насущная проблема, чем защита от оружия массового поражения. Это — мухи, которые облюбовали бункер.

Трамп, как пишет бывший журналист Washington Post, ненавидит мух. Так что с ними пытаются бороться, используя заряженные солью ружья.